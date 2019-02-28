Teknofest’e başvuruda son gün

Dünyanın en büyük 2. havacılık festivali olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde heyecan yeniden başlıyor. Bu yıl yine ilklere sahne olacak TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları için başvurular bugün sona erecek. Kazanan takımlara 2 milyon TL’nin üzerinde ödül verileceği teknoloji yarışmalarına başvurular www.teknofestistanbul.org adresi üzerinden alınıyor. Yarışmacı takımları, para ödüllerinin yanı sıra projeleri için verilecek olan teknik danışmanlık ve malzeme desteği de bekliyor. Öte yandan, bu yıl da yurtdışından takımların TEKNOFEST yarışmalarına başvuruları kabul ediliyor.