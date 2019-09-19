TEKNOFEST İstanbul heyecanı sürüyor

Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle önceki gün Atatürk Havalimanında başlayan festivaldeki askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, ikinci günde de birçok etkinliğe sahne oldu. Festivalin son gününe kadar birçok etkinlik düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında da bilgilendirme ve birçok deneyim fırsatı sunulacak. Ayrıca misafirler kendileri için inşa edilen çok sayıda sosyal donatı alanından faydalanabilecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 5’inci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak’ın birebir modelini Türkiye’de ilk kez festivalde sergiliyor. TUSAŞ tarafından üretilen Atak helikopteri ve yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, festivalde uçuş gösterisi yapacak. Şirket ayrıca genel maksat helikopteri Gökbey, insansız hava araçları Anka ve Aksungur, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ile Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’ni sergiliyor.

Baykar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Cezeri Uçan Araba’yı ilk kez festivalde görücüye çıkardı. Ayrıca, Bayraktar TB2 İHA da ziyaretçilere açıldı. Festivalin statik alanında sergilenen hava araçları arasında Antonov AN-178 tipi uçak da yer alıyor.

Ayrıca, Solo Türk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, SU-35, SU-30M, MC 21 yolcu uçağı gerçekleştirecekleri gösteri uçuşlarıyla festivale renk katıyor.

Festival, 22 Eylül’de sona erecek.

Bakan Ersoy festivale oğluyla geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivali oğlu Aslan Can Ersoy ile birlikte ziyaret etti. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Milli Uçan Araba “Cezeri”nin yer aldığı platformda incelemelerde bulunan Ersoy, “Teknolojide ileri değilseniz, yeni çağda, yeni dünyada yeriniz yok. Bizim küçük yaşlardan itibaren öğrencilerimize, çocuklarımıza teknolojiyi sevdirmemiz gerekiyor” dedi.