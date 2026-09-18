TEKNOFEST Güneydoğu Diyarbakır'da başladı, 11 kategoride 677 finalist takım yarışıyor

TEKNOFEST Güneydoğu yarışmaları, Diyarbakır'da 11 farklı kategoride 677 finalist takımın katılımıyla başladı. Yarışmacı öğrenciler, geliştirdikleri projeleri anlatıyor.

Finalist takımlar; Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, İngiltere, Gürcistan, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Azerbaycan ve Endonezya'dan gelen 2 bin 925 gençten oluşuyor.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in ana paydaşları arasında bu yıl yedinci kez yer alan SANKO Holding, yürütücülüğünü üstlendiği İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması ile toplumsal ihtiyaçlara yönelik yenilikçi ve fayda odaklı teknoloji projelerinin geliştirilmesini teşvik ediyor. Yarışmanın ortaokul seviyesinde 101 takım, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde projelerini jüriye sunuyor.

Ambulansın sesini tanıyor, trafik ışıklarını koordine ediyor

Adana'dan gelen yarışmacı Fatih Gürgen, trafikte takılı kalan ambulansa geçiş oluşturabilmek amacıyla yapay zeka destekli bir sistem geliştirdiklerini söyledi. Sistem, önce ambulans sesini yapay zeka yardımıyla tanıyor; ardından kamera devreye giriyor. Gürgen işleyişi şöyle anlattı: "Kameramız önce 90 derece, sonra 180 derece olarak dönüyor ve yapay zeka desteğiyle ambulansı arıyor. Ambulans tespit edildiğinde ise trafik ışıklarımızı ona göre koordine ediyor. Ekran yardımıyla da sürücülere bilgi veriyor."

Arkadaşlarıyla yaklaşık 1,5 yıldır projenin üzerinde çalıştıklarını aktaran Gürgen, danışman öğretmenlerinin de kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade etti.

Altı geleneksel çocuk oyunu dijital ortama taşındı

İstanbul'dan gelen Berna Küçükoğlu, çağın hızlanmasıyla geleneksel çocuk oyunlarının unutulduğunu, projeleriyle kültür aktarımı sağladıklarını belirtti. Küçükoğlu, "Altı farklı oyun yaptık. Bunlar interaktif oyunlar olduğu için gözlerimizi bağlayıp bu şekilde oynuyoruz. Ya da yandan direktifler geliyor. Bu şekilde hem fiziksel aktivite sağlamış oluyoruz, hem sosyal etkileşim oluyor, hem de kültürel aktarım sağlanıyor" dedi.

Küçükoğlu, çalışmalarını "Teknoloji ve kültürel aktarımı birleştiren bir eğitim modeli şekline dönüştürüyoruz" sözleriyle tanımladı.

Trafo yer altına indi, depreme karşı sismik izolatör eklendi

Denizli'den gelen Yusuf Arda Balar ise yeni nesil bir trafo sistemi geliştirdiklerini dile getirdi. Trafo sistemlerinde üç önemli etken bulunduğunu belirten Balar, "Bir, trafomuzu yer altına indirdik. Bu sayede trafomuz sıcaklara karşı dayanıklı hale geldi. Trafo sistemimize eklediğimiz sensörleri de uygulamamızdan görebilmekteyiz. Son olarak da sismik izolatörler ekledik. Bunlarla trafomuzu depreme karşı dayanıklı hale getirdik" diye konuştu.

Proje danışmanı Gürkan Çelik, daha önce de TEKNOFEST'in birçok kategorisinde yer aldıklarını kaydetti. "SANKO Holding de bu sürecin başından beri destek oluyor" diyen Çelik, "Öğrencilerimiz üretmeyi sorgulamayı, problemleri çözmeyi ve bununla ilgili projeleri geliştirmeyi artık bir alışkanlık haline getirdiler diyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

Sürecin öğrenciler için çok değerli olduğunu vurgulayan Çelik, "Öğrencilerimizin bunu yapması geleceğimiz adına büyük bir adım. TEKNOFEST ve SANKO Holding'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.