TEKNOFEST düzenlemek isteyen ülkeler Türkiye’nin kapısını çalıyor

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST’i 4 yıldır düzenlediklerini ve 35 farklı alanda yarışmalar yaptıklarını kaydetti. Bayraktar, bu yarışmalarla geleceğin trendi teknolojilere gençleri hazırlamayı amaçladıklarını söyledi.

Başvuru adedi artıyor

Yarışmalara 2018’de 20 bin öğrencinin başvurduğunu hatırlatan Bayraktar, bu rakamın 2019’da 50 bine, 2020’de 100 bine ve 2021’de ise 200 bine yükseldiğini aktardı. Dünyada robotik, yapay zekâ veya farklı teknik ve bilimsel alanlarda bu tarz etkinliklerin yapıldığına dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu:

En iyisini yaparız

“2019’da 1 milyon 720 bin katılımla dünyadaki en büyük havacılık festivali etkinliğini gerçekleştirdik. Bu, milletimizin adeta bu alanlarda yitik sevdasına sarılır gibi sarılmasının göstergesi. 20’li yaşlarımızda tam tersi bir anlayış vardı. Asla bu alanlarda var olamayacağımızı düşünürdük. Şimdi dönüşümün çok hızlı olduğu zamanlarda yaşıyoruz. Dolayısıyla doğru bakış açısıyla ‘Biz yaparız, yaptık mı da en iyisini yaparız’ anlayışıyla ülkemizden bilim ve teknoloji alanında büyük eserler çıkacağına inanıyoruz.”

En büyük platform

Bayraktar, dost ile kardeş ülkelerden art arda “Bizim için TEKNOFEST düzenler misiniz?” talebi geldiğini anımsattı. “Ukrayna, Azerbaycan ve Endonezya dahil pek çok ülkeden talep geliyor” dedi.

TEKNOFEST’in artık açık ara dünyadaki en büyük teknoloji yarışma platformu olduğunu vurgulayan Bayraktar, çalışmalarının meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başladıklarını altını çizdi. Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Girişimler kuruldu ve bunlar faaliyet göstermeye başladı. Ayrıca artan başvuru, büyük bir farkındalığın ve Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda bir paradigma dönüşümünün göstergesi. Bu, bizim ve düzenleyici 73 paydaşımız için en büyük manevi haz. Ben Türkiye’den 10 yıl içinde onlarca farklı alanda dünyaya nispetle çok büyük girişimlerin çıkacağını düşünüyorum. Türk beyinlerinin dünyanın en büyük icatlarını Türkiye’den çıkarabilmesi için gerekli ekosistemi ve o kültürel dönüşümü hedefliyoruz. Ben bu dönüşümün gerçekleşeceğini düşünüyorum. 5-10 sene içinde de bunun net sonuçlarını göreceğimize inanıyorum.”

Dünyada artık en büyük dönüşüm rüzgârının teknoloji üzerinden geldiğini dile getiren Bayraktar, bu anlamda nitelikli insan sermayesinin önemine işaret etti. Bayraktar, gençlere ise yaptıkları işte milletin ve toplumun menfaatini öncelemeleri ve hedefleri doğrultusunda en iyi şekilde çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerden kıyasıya rekabet

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından bu yıl 17’ncisi organize edilen Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç ve ilk kez yapılan Liseler Arası Elektrikli Araç yarışlarında öğrenciler geliştirdikleri arabalarla kıyasıya rekabet etti. TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenen ve 111 takımın başvuru yaptığı organizasyonda ‘EC Elektrikli Araç Yarışları’na 65 takım, ‘Liseler Arası Elektrikli Araç Yarışları’na ise 36 takım katıldı. Yarışlarda değerlendirme aşamasında ‘Gelişme Raporu’nu ve ardından ‘Teknik Tasarım Raporu’nu başarıyla tamamlayan takımlara toplam 25 bin TL’lik hazırlık desteği verildi. Elektromobil ve Hidromobil kategorilerinde enerji tüketimi hesaplanarak yapılan Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında final sıralamasına göre birincilere 50 bin TL, ikincilere 40 bin TL, üçüncülere ise 30 bin TL değerinde ödül verilecek. Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında da dereceye giren takımlardan birinciler 30 bin TL, ikinciler 20 bin TL, üçüncüler ise 10 bin TL değerinde ödüllerin sahibi olacak. Dereceye giren takımlar ödüllerini 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST’te alacak.