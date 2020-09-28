TEKNOFEST 2020'de Bahçeşehir Koleji'ne 6 ödül

İSTANBUL(AA) - Bahçeşehir Koleji, 5 kampüsten toplam 41 öğrenci ve 17 proje ile katılım sağladığı TEKNOFEST 2020'de 6 ödüle layık görüldü.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, geleceği şekillendiren en önemli platformlardan birisi olan havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in bu yılki adresi Gaziantep oldu. Festival, her yıl Türkiye'nin dört bir yanından binlerce genci bir araya getiriyor. Kıyasıya rekabetin olduğu festivalde, bu yıl 100 bin genç, 21 ayrı kategoride projelerini yarıştırdı.

Teknoloji üreten bir Türkiye için bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST'e bu yıl Bahçeşehir Koleji öğrencileri damga vurdu.

Bahçeşehir Koleji, 5 kampüsten toplam 41 öğrenci ve 17 proje ile katılım sağladığı TEKNOFEST 2020'de 6 ödül kazandı.

Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi "DrDır10" takımı, TEKNOFEST 2020'de Uçan Araba Tasarım Yarışması serbest kategoride Türkiye birincisi oldu. Takıma ödülünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi.

Festivale biyoteknoloji alanında katılan Ankara 50. Yıl Anadolu Lisesi "Bombyx Mori" takımı online gerçekleştirdikleri jüri sunumu sonucunda "Fikir" kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Bahçeşehir Koleji Samsun Atakum Fen ve Teknoloji Lisesi "3E Proje Takımı", "İnsanlık Yararına Teknolojiler-Afet Yönetimi" kategorisinde Türkiye üçüncüsü olurken, aynı kampüsün Fen ve Teknoloji Lisesi'nden "Orion" proje takımı, "Eğitim Teknolojileri" alanında Jüri Özel Ödülü'nü aldı.

Festivale "Akıllı Ulaşım" kategorisinde katılan Bahçeşehir Koleji Gaziantep Kampüsü Ortaokul "Pro_ikili" takımı Türkiye ikincisi oldu.

"İnsanlık Yararına Teknolojiler-Sağlık ve İlk Yardım" kategorisinde yarışmaya katılan Pendik Kampüsü Ortaokul takımı "Andromeda" ise Türkiye üçüncüsü oldu.





- "Öğrencilerimizin ödüllerinden çok, katılım ve projelerini önemsiyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, fen ve teknoloji liselerini Türkiye'nin gelecek projesi olarak gördüklerini belirterek, "Yakın gelecekte ve orta vadede Türkiye'nin bilim ve teknoloji ihraç eden ülke olacağına inanıyoruz. Öğrencilerimizi evrensel bilim ve teknolojiye sadece entegre olabilen değil, üreten liderler olarak yetiştiriyoruz. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli unsurlarından olan TEKNOFEST'te öğrencilerimizin ödüllerinden çok, katılım ve projelerini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dağ, yenilikçi ve iddialı eğitim anlayışı ile öğrencilerinin vizyonunu geliştirmeyi sürdürdüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz teknolojiyi kullanan, üreten bireyler olarak yetişiyor. Eğitimi dört duvarın arasından çıkarttık ve değişen paradigmalara ayak uydurduk. Bu sayede geleceğin liderlerini yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin bu başarısı hepimizi gururlandırdı. Ama bu başarı bir tesadüf değil. Benimsediğimiz yenilikçi ilkelerimizi, teknolojinin tüm imkanları ile birleştiriyoruz. Öğrencilerimiz sağladığımız imkanlar ile önce geliştiriyor sonra tasarlıyor. Bu sayede başarı tesadüf olmaktan çıkıyor. Bahçeşehir Koleji olarak ulusal ve uluslararası başarılarımızla, güçlü akademik kadrolarımızla ve inovatif bakış açımızla yepyeni başarılar için hazırız."



