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Aktüel TEKNOFEST 2020 tamamlandı
Aktüel

TEKNOFEST 2020 tamamlandı

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar: - "TEKNOFEST, adeta yüksek hızlı bir şarj istasyonu gibi hepimizi enerjiyle doldurdu, coşturdu" - " TEKNOFEST'in heyecanını duyan, gönlünü veren, emek sarf eden herkese minnet duygularımı iletiyorum. Gelecek yıl İstanbul'da buluşmak üzere kalın sağlıcakla"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 18:12:17 -
TEKNOFEST 2020 tamamlandı

GAZİANTEP (AA) - Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'te gerçekleştirilen "TEKNOFEST 2020" tamamlandı.

Ortadoğu Fuar Merkezinde düzenlenen organizasyonların tamamlanması ve dereceye giren takımlara ödüllerinin takdim edilmesinin ardından Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve diğer protokol üyeleri, organizasyonda görev alanlarla fuar alanında buluştu.

Selçuk Bayraktar, yaptığı konuşmada, bugün Gaziantep'te üçüncüsünü düzenledikleri TEKNOFEST'i tamamladıklarını ifade etti.

Bir taraftan TEKNOFEST'i düzenledikleri için mutlu olduklarını, bir yandan da sona geldikleri için buruk olduklarını dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu:

"TEKNOFEST, adeta yüksek hızlı bir şarj istasyonu gibi hepimizi enerjiyle doldurdu, coşturdu. Milli Teknoloji Hamlesinin ülkemiz ve milletimizle buluşmasına vesile oldu. Bu enerjiyi tüm milletimize ve uzandığı coğrafyaya yaydı. Ben özellikle burada emeği geçen genç kardeşlerimize, bizi ziyaret eden Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve değerli protokole teşekkür ediyorum. Bizi adeta bağrına basan Gaziantep'e, Valimize ve Belediye Başkanımıza kalbi şükranlarımı iletiyorum. TEKNOFEST'in heyecanını duyan, gönlünü veren, emek sarf eden herkese minnet duygularımı iletiyorum. Gelecek yıl İstanbul'da buluşmak üzere kalın sağlıcakla."

Protokol üyeleri daha sonra dereceye giren öğrencilerle ve gönüllülerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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