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Ekonomi “TEKNOFEST 2020” Gaziantep’te başladı
Ekonomi

“TEKNOFEST 2020” Gaziantep’te başladı

Uzay ve Teknoloji Festivali “TEKNOFEST 2020” Gaziantep’te başladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 09:51:00 -
“TEKNOFEST 2020” Gaziantep’te başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “TEKNOFEST’e ilgi her sene katlanarak artıyor. Festivalin ilk yılında 4 bin 333 takım yarıştı, ikinci senemizde yarışan takım sayısı 17 bin 773’e çıktı. Bu sene TEKNOFEST’e 100 binden fazla yarışmacı başvurdu, bu hakikaten muazzam bir rakam” dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Türkiye’nin en kadim şehri gazi şehirde ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için çok heyecanlı ve gururlu olduklarını söyledi.

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