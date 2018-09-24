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Teknik Direktörü Cocu ilk kez bir derbide

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu ilk kez bir derbide takımının başında yer alıyor.

24 Eylül 2018 Pazartesi 21:54
Teknik Direktörü Cocu ilk kez bir derbide

Fenerbahçe’nin, Beşiktaş ile karşılaştığı derbide sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Phillip Cocu ilk kez bir derbide takımının başında yer alıyor. Cocu bu maça kadar Fenerbahçe’nin başında 8 resmi maça çıkmış ve 5 mağlubiyet 2 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Phillip Cocu Beşiktaş derbisinde takımının galibiyet almasıyla sarı-lacivertlileri ligde üst sıralara taşımaya çalışacak.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 21:54
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