Teknik direktör Ümit Özat: Fenerbahçe küme düşmez

Teknik direktör Ümit Özat'tan flaş Fenerbahçe açıklaması. Sarı lacivertli takımda kaptanlık pazubandını katan eski futbolcu Ümit Özat, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yaşadığı kötü günler hakkında açıklamlarda bulundu.

''Fenerbahçe küme düşmez''

"Fenerbahçe'nin durumu insanların çok malzeme yapabileceği bir konu değil. Her zaman söylüyorum; Fenerbahçe'nin forması 2 puan alır. Fenerbahçe'nin bu sorunları atlatacak gücü var. Fenerbahçe küme düşme hattında görülebilir ama, küme düşmez" ifadelerini kullandı.

''Görüştüğüm takımlar var''

"Fenerbahçe'den hiç teknik direktörlük teklifi gibi bir beklentim olmadı. Alın yazısı, belki ileride olur. Görüştüğüm 5-6 takım var ama pek anlaştığımız söylenemez. Bizim istediklerimiz bizi istemedi, bizi isteyenleri biz istemedik. Futbol günden güne kötüye giden bir hal aldı. Kulüplerin mali durumları da öyle. Geçmişte yaptığımız hataları yapmak istemiyoruz. Zamanı geldiğinde doğru bir yerden başlamak istiyoruz"

''Ankaragücü ile ilgili yorum yapmam mümkün değil''

"Ankaragücü ile ilgili yorum yapmam mümkün değil, ben de orada görev yaptım, ben de oranın ekmeğini yedim. Kendi iş konuları. Her antrenörün başına bir şeyler geliyor. Biz daha ağırlarını yaşadık, taraftar sahaya atladı ve saldırdı. Dolayısıyla her gönderilen hocayla ilgili yorum yapmamız mümkün değil. Onlar da benim meslektaşlarımız. Bu Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin yapması gereken bir açıklama. Kimse zannetmesin ki her kulüp güllük gülistanlık. Maalesef günah keçileri antrenörler oluyor. Ankaragücü ya da herhangi bir kulübün iç işleriyle ilgili yorum yapmak benim haddime değil"