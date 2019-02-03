Teknik direktör Turgut Uçar vefat etti

İZMİR (AA) - Altay'ın efsane isimlerinden teknik direktör Turgut Uçar hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi altında olan 10 Mart 1964 doğumlu Turgut Uçar, hastanede vefat etti. Teknik direktörlük kariyerinde Altay, Adanaspor, Akhisarspor, Uşakspor, Yozgatspor, Karşıyaka, Kardemir Karabükspor, Körfez İskenderunspor, Tokatspor, Bandırmaspor takımlarını çalıştıran Turgut Uçar futbolculuğunda da Altay, Trabzonspor, Gaziantepspor, Karşıyaka, Balıkesirspor ve son olarak TKİ Soma Linyitspor'da forma giymişti. Turgut Uçar için Altay, Altınordu ve Karşıyaka kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı.

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