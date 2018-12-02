Teknik direktör Tamer Tuna: Beşiktaş'ta göreve gelmeyi tabi ki isterim...

Son olarak Sivasspor'u çalıştıran Tamer Tuna, Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesi CNN Türk'te katıldığı programda önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Fikret Orman'a çok büyük saygı duyuyorum''

Böyle durumlarda bütünlük bozulduğunda sorun başlıyor. Beşiktaş'ın taraftar, yönetim ve teknik adam olarak bunu sağlayacak enerjisi ve tutkusu var. Bunu biliyorum. Bunu sağlayacak bir bütünlüğü her zaman yakalayabilir Beşiktaş. Ben yönetimin çok iyi çalıştığını yakınen bilen biriyim. Oyuncu alınırken fikir alınmasına kadar bir yapabilen yönetim var. Teknik alana saygı duyan bir yönetim var. Fikret Orman'a çok büyük saygı duyuyorum. Çok da seviyorum kendisi. Şenol Güneş ile 2 yıl çalıştım. Bir kere daha hafta içi ya da maç öncesi oyuncu sormamıştır Şenol hocaya. Teknik alana çok büyük saygı duyuyor.

''Beşiktaş'ta göreve gelmeyi tabi ki isterim''

Tamer Tuna, Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine gelmek ister misiniz yönündeki soruya, "Beşiktaş'ta göreve gelmeyi tabi ki isterim. Bu tercih bana bırakıldığında tartışmam bile. Başkanın istemesi, taraftarın istemesi hepsinin bir araya gelmesi lazım tabi. Ben ayrılırken dahi açık söyleyeyim, Beşiktaş takımının 4-5 yıl şampiyonluklara devam edebilecek bir yapıda olduğunu görerek ayrıldım. Fikret Orman'ın 3-4 yıl şampiyonlukların yakalanmasını sağlayacak bir projesi vardı. Ekipten çıkan yardımcı antrenörle takımda devamlılık sağlayan bir proje. Her yıl teknik adam aramama düşüncesi vardı. Bu anlayış devam ediyor." dedi.

Tamer Tuna, Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde Süper Lig'de teknik direktör olarak tecrübe edinmek amacı ve yine o dönem Beşiktaş'taki projeye dair konuştu. Tuna, "Bir proje vardı ve devamlılık esastı. Şenol hocanın gitmesi için başarısızlık gerekir tabi ki. Ancak ben bu başarısızlıktan sonra gelmek isteyen bir antrenör değildim. Takım da başarılı gitsin. Ben de gideyim başarılı olayım. Çünkü projenin başladığı ve geliştiği dönem 4-5 yıla yayıldı. Süper Lig'de teknik direktör tecrübesini edineyim düşüncem vardı." diye konuştu.