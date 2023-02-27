Teknik direktör ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Francesco Farioli ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, Farioli ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti." ifadeleri kullanıldı.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da yaptığı yazılı açıklamada, Farioli ve ekibine, kulübe verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.

İtalyan teknik adam ve ekibine bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar dileyen Çavuşoğlu, "Görev yaptığı süreçte Francesco Farioli ve ekibi her zaman takımımıza iyi futbol oynatmak istemiş, genç oyuncular kazandırmıştır. Bu süreçte kulüp olarak Süper Lig sıralamasında beşincilik elde etmiş ve kupa yarı finali başarısı da yaşatmıştır. Yapmış oldukları çalışmalar, göstermiş oldukları profesyonel tutum ve azim için kendilerine teşekkür ederiz." dedi.

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