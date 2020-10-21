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Aktüel Tekirdağlı TTC operatörü Elif Çevik "dünyanın yükünü" taşıyor
Aktüel

Tekirdağlı TTC operatörü Elif Çevik "dünyanın yükünü" taşıyor

Daha önce tecrübesi olmamasına rağmen hırs ve azimle kullanmayı öğrendiği uzun araçla gemilerdeki konteynerleri taşıyıp aile bütçesine katkı sağlıyor - TTC operatörü Elif Çevik: - "Bir kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur, bu işte erkek şoförler kadar iyi olduğumu düşünüyorum, onlar kadar iyi kullanabiliyorum, bu konuda onlarla yarışabilirim"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:09:47 -
Tekirdağlı TTC operatörü Elif Çevik "dünyanın yükünü" taşıyor

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ Asyaport Limanı'nda gemilerden boşaltılan konteynerleri özel donanımlı araçla taşıyan operatör Elif Çevik, korkarak başladığı işinde usta oldu.

Evli ve bir çocuk annesi 32 yaşındaki Çevik, aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla çalışmaya karar verdi.

Bir yakınının tavsiyesiyle Asyaport Limanı'na başvuran Çevik, aldığı eğitimlerin ardından konteyner taşımak için tasarlanmış, uzun kasalı araç TTC'nin operatörü oldu.

Önceleri zorlansa da kısa zamanda kullandığı araca hakimiyetiyle liman çalışanlarının da takdirini kazanan Elif Çevik, mesai günleri araca gelen iş emrine göre hareket ediyor.

Çevik, vinç yardımıyla TTC'ye yüklenen konteynerleri limanda istenilen noktaya ulaştırıyor.

Erkeklerin yaptığı zorlu işinde başarıyı yakalayan kadın operatör Çevik, çevresindeki kadınlara da örnek oluyor.

-"Hırs, azim ve ailenin desteği"

Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir kadın için sıra dışı sayılabilecek bir görevde yer aldığını söyledi.

Daha önce uzun araç kullanma tecrübesi olmamasına rağmen hırsı, azmi ve ailesinin desteğinin, zoru kolay kıldığını anlatan Elif Çevik, şunları kaydetti:

"İşe ilk başladığımda uzun araç olduğu için zorluk yaşadım. Dönüşlerde bazen dorseyi unutabiliyorsun. Geri geri gitmeyi hiç beceremiyordum. Normal araçlara göre dorseyle geriye gitmek daha farklı oluyor. Boş kaldığımda sürekli geri geri gitmeyi deneyerek kendimi geliştirdim. Dikkat ettikten sonra işin üstesinden gelebiliyorsunuz

İşi öğrendikçe hiçbir zorluğunun olmadığını görüyorsun. Dikkat ettikten sonra işin üstesinden gelebiliyorsunuz. Zorlansam da bırakmayı düşünmedim. Çünkü zorlandığım şeylerin üzerine giderek başardım. Ben de bir şekilde 'bu işi yapacağım' dedim ve başardım"

Bir kadının yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını belirten Çevik, "Bu işte erkek şoförler kadar iyi olduğumu düşünüyorum onlar kadar iyi kullanabiliyorum bu konuda onlarla yarışabilirim." dedi.

Çevik, buradaki işi bittikten sonra evdeki mesaisinin başladığını belirterek "Ev işleri az da olsa insanı yoruyor. Çocuğun enerjisi hiç bitmiyor. Onunla ilgilenmek yaptığım işten daha yorucu oluyor." diye konuştu.

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