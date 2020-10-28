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Aktüel Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kuvvetli sağanak etkili oldu
Aktüel

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kuvvetli sağanak etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:16:36 -
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde kuvvetli sağanak etkili oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Şarköy ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Denizde meydana gelen kısa süreli hortum sonrası başlayan sağanak kısa sürede su birikintilerinin oluşmasına, bodrum katların su dolmasına neden oldu, Küllük Deresi de yer yer taştı.

Sağanağın etkisini kaybetmesi sonrası belediye ekipleri yollarda ve su basan evlerdeki suları motopomplar aracılığıyla çekti. Evine su giren vatandaşlar yağmurla gelen çamuru temizlemeye başladı.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, gazetecilere yaptığı açıklamada, hortumun mahalle ve ilçeye zarar vermeden yön değiştirdiğini söyledi.

Şiddetli yağışın çevreye verdiği zararın giderilmesi için çalışmalara başlandığını belirten Var, "İş makineleri çalışmalarını sürdürüyor. Şarköy-Mürefte ve Hoşköy arasındaki ana bağlantı yolunun temizlenme işlemleri devam ediyor. Mürefte ve Kalamış mahallelerinde de cadde ve sahildeki tıkanan kanalizasyonlar açıldı. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeye çalışıyoruz." dedi.

Mürefte Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Balkan da şiddetli sağanakla birlikte derenin taştığını ve evleri su bastığını dile getirdi.

Balkan, yağmurun ardından çamur olan evlerini temizlemeye çalıştıklarını ifade etti.


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