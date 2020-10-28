Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denizde hortum etkili oldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde denizde kısa süreli hortum meydana geldi.

İlçede aniden başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bu arada Mürefte Mahallesi açıklarında da denizde kısa süreli hortum meydana geldi.

Hortum, herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.



İlçenin farklı noktalarından görülen hortumu izleyen bazı vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Müretfe Mahalle Muhtarı Rahmiye Kural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hortumun denizde meydana geldiğini ve kıyıya yaklaşmadığını ifade etti.



