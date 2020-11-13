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Aktüel Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü
Aktüel

Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü

Yeniakit Publisher
2020-11-13 10:15:55 -
Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü, törenle kutlandı.

Tören, Tekirdağ Valiliği binası önündeki Atatürk Anıtı'na Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Şahin Yenilmez'in çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Vali Yıldırım, şeref defterini imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, Türk milletinin istiklal ve istikbaline kasteden düşmana karşı hiçbir zaman geçit vermediğini söyledi.

Tekirdağ'ın 98 yıl önce bağımsızlığını kazandığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Milletimiz Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde her türlü fedakarlığı yaparak, maddi ve manevi tüm varlığıyla topyekün mücadele vererek vatanımızı işgalden kurtarmıştır. Kurtarılan topraklarımızdan bir tanesi de Marmara'nın incisi Tekirdağ'dır. 1922 yılının kasım ayında Tekirdağ ve ilçeleri özgürlüğüne kavuşmuş, mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü şehitlerimizin son örtüsü bayrağımız yeniden göndere çekilmiştir. İnanıyorum ki bu milli birlik ve beraberliğimiz ruhumuzdaki vatan sevgisi oldukça insanlarımız bu topraklarda özgür yaşayacaktır." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluş gününün gururunu yaşadıklarını, kentin 98 yıl önce bağımsızlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Törende TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un gönderdiği kutlama mesajı okundu.

Törene, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, siyasi partilerin temsilcileri, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



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