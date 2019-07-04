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Tekirdağ’da Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası heyecanı

Tekirdağ’in Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Kumbağ Balıkçı Barınağı Meydanı’nda Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun düzenlediği Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası’nda yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:36
Tekirdağ’da Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası heyecanı

Tekirdağ’in Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Kumbağ Balıkçı Barınağı Meydanı’nda Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun düzenlediği Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası’nda yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.


Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ’da Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası düzenleniyor.Dün açılış stardı ile başlayan yarışma müsabakalarında 16 yarışmacı bireysel zıpkınla balık avlayarak, çuvallarını balıklarla doldurdu. 16 sporcu 4 saat boyunca denizde balık avcılığıyla zaman geçirdi ve yarışlar sonunda kıyıya yanaştı. Sporcuların çuvallar içerisinde avladıkları balıklar, tartıda tartılarak aldıkları puanlara göre belirlenecek.



“En iyi 8 sporcu müsabakaya gönderilecek”


Türkiye Sualtı Federasyonu Spor Koordinatörü İrfan Kara müsabaka ile ilgili yaptığı açıklamada, “Zıpkınla Balık Avı Bireysel Türkiye Şampiyonası Final müsabakalarını Tekirdağ Kumbağ’a gerçekleştiriyoruz. Çok ciddi bir organizasyonumuz. Bu ilk defa zıpkınla balık avı branşında yaptığımız bir organizasyon. Bu müsabakanın en büyük önemi eleme müsabakalarına katılan 140 tane sporcu içerisinde en iyi 16 sporcumuz buraya seçildi. Bu 16 sporcu içerisinden yarışmalar sonunda Sinop’ta 20 Temmuz’da yapılacak olan aday milli takım kampına 8 sporcu davet edilecek. Bu isimlerden daha sonra 5-9 Eylül tarihleri arasında Danimarka’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası için sporcular seçilecek. 4 saatin sonunda karaya geliyorlar. 4 saatin sonunda buldukları balıkları tartma işleminin sonunda alacakları puanlara göre genel sıralama belli olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:36
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