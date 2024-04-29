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Yerel Tekirdağ’da ‘Zıpkın-8’ operasyonu
Yerel

Tekirdağ’da ‘Zıpkın-8’ operasyonu

Yeniakit Publisher
2024-04-29 10:04:00 -
Tekirdağ’da ‘Zıpkın-8’ operasyonu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen ‘Zıpkın-8’ operasyonunda 4 aranan şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

Operasyon çerçevesinde yapılan uygulamalarda ise 17 yoklama kaçağı yakalandı ve 9 araca toplam 35 bin 573 TL trafik para cezası kesildi.

Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında ‘Zıpkın-8’ operasyonu düzenlendi. Ekiplerce icra edilen uygulamada 1802 şahıs ve 808 araç sorgulandı. Ekiplerin çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

1 şüphelinin üzerinden ise 2 gram esrar ele geçirildi.

Çalışmalarda 4 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi.

Uygulamada 9 araca toplam 35 bin 573 TL trafik para cezası kesilerek 5 araç trafikten men edildi.
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Sorgulamalarda yoklama Kaçağı olarak aranan 17 şahısta yakalandı.

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