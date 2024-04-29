Tekirdağ’da ‘Zıpkın-8’ operasyonu
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen ‘Zıpkın-8’ operasyonunda 4 aranan şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.
Operasyon çerçevesinde yapılan uygulamalarda ise 17 yoklama kaçağı yakalandı ve 9 araca toplam 35 bin 573 TL trafik para cezası kesildi.
Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında ‘Zıpkın-8’ operasyonu düzenlendi. Ekiplerce icra edilen uygulamada 1802 şahıs ve 808 araç sorgulandı. Ekiplerin çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.
1 şüphelinin üzerinden ise 2 gram esrar ele geçirildi.
Çalışmalarda 4 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi.
Uygulamada 9 araca toplam 35 bin 573 TL trafik para cezası kesilerek 5 araç trafikten men edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Sorgulamalarda yoklama Kaçağı olarak aranan 17 şahısta yakalandı.
Gündem
Böylesi ilk kez oluyor! Türkiye'ye karşı nükleer güçle çalışan iki savaş gemisi apar topar bölgeye çağırdılar