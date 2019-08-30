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Tekirdağ’da Zafer Bayramı kutlamaları

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle tören düzenlendi.

30 Ağustos 2019 Cuma 13:19
Tekirdağ’da Zafer Bayramı kutlamaları

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle tören düzenlendi.


30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle Tekirdağ eski valilik binası meydanındabulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Kutlamalar kapsamında Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri, valilik makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından sahil dolgu alanında devam eden törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Tekirdağ milletvekilleri Candan Yüceer ve İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Vali Yıldırım, Garnizon Komutanı Kıcanaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak askeri araç ile vatandaşları selamlayarak Zafer Bayramını kutladı.


30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısı ile düzenlenen tören, askeri birlikler ve araçların, tören geçişiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:19
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