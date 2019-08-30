Tekirdağ’da Zafer Bayramı kutlamaları Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle tören düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle Tekirdağ eski valilik binası meydanındabulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar kapsamında Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri, valilik makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından sahil dolgu alanında devam eden törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Tekirdağ milletvekilleri Candan Yüceer ve İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yıldırım, Garnizon Komutanı Kıcanaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak askeri araç ile vatandaşları selamlayarak Zafer Bayramını kutladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısı ile düzenlenen tören, askeri birlikler ve araçların, tören geçişiyle son buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.