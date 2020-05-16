  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday

Mustafa Sönmez kimdir? Mustafa Sönmez nereye atandı?

Nükleer enerji Kovid-19 salgınında 'güven tazeledi'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Nekbe'nin 72. yılında Filistin açıklaması

Sahte haber ve içerikler infodemiyle koronavirüsten daha hızlı yayılıyor
için kalan
Aktüel

Tekirdağ'da yükümlülere gıda ve alışveriş çeki yardımı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 11:03:56 -
Tekirdağ'da yükümlülere gıda ve alışveriş çeki yardımı yapıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce denetimli serbestlikten faydalanan yükümlülere gıda ve alışveriş çeki yardımında bulundu.

Denetimli serbestlik altında bulunan ekonomik durumu yetersiz 100 yükümlüye gıda ve 250 liralık market alışveriş çeki yardımı yapıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, yaptığı açıklamada, ramazan ayıyla birlikte yardımların dağıtılmaya başlandığını belirtti.

Koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü tarihten itibaren gerekli tedbirleri alıp hızlı bir şekilde hayata geçirerek yoğun bir çalışma süreci içine girildiğini ifade eden Karakoç, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız, yükümlülerin de salgın sürecinden etkilenmemeleri için çalışmalarına devam etmektedir. Bu bağlamda denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler ile suç mağdurlarının salgın kaynaklı sosyal ve ekonomik problemlerinin giderilmesi doğrultusunda çalışmalara devam edilecek. Katkıları için Tekirdağ Koruma Kurulu Başkanlığı üyeleri ile destek veren bütün kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı