Tekirdağ'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde bazı şüphelilerin, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yaklaşık 3 ay boyunca teknik takibe alınan 10 şüpheli, önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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