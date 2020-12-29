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Aktüel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Aktüel

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:41:25 -
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi'nde şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta, poşetler içerisinde 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde de ekipler, bir kişinin ikametinde yaptığı aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 480 lira ele geçirdi, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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