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Aktüel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:12:17 -
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş şubeleri ekipleri ile özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, Aydoğdu Mahallesi'nde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Ruhsatsız tabanca ve av tüfeğinin de ele geçirildiği operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik köpeği "Larissa''nın da kullanıldığı operasyonda ev ve araçlarda arama yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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