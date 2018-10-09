Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 293 gram eroin yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 293 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.09 Ekim 2018 Salı 18:51
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Edirne'nin Keşan ilçesine giden 34 KV 2529 plakalı otomobille uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını aldı.
Ekipler, ilçeye bağlı Karadeniz Mahallesi TOKİ kavşağında aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 293 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A, O.T. ve H.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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