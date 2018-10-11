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Tekirdağ'da trafik kazası: 2 kişi öldü

Ereğlisi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

11 Ekim 2018 Perşembe 09:25
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 kişi öldü

Özgür İşgüzar idaresindeki 59 EG 346 plakalı hafif ticari araçla Mustafa Ataş yönetimindeki 78 BU 700 plakalı tır, Işıklar mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücü İşgüzar ve aynı araçtaki Gökhan Gürkan hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü Ataş ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. İşgüzar ve Gürkan'ın cenazeleri, Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 09:25
  1. 2 ölü
  2. marmaraereğlisi
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