Tekirdağ'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Serkan Yerli (42) yönetimindeki 05 ABK 063 plakalı tır ile Hikmet Akdemir (64) yönetimindeki 50 ABE 843 plakalı otomobil Küçük Hıdır Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçta sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Akdemir, sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akdemir, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü Yerli ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.