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Aktüel Tekirdağ'da "TBMM'nin 100. yılında Milli Egemenlik ve Demokrasi" sempozyumu düzenlendi
Aktüel

Tekirdağ'da "TBMM'nin 100. yılında Milli Egemenlik ve Demokrasi" sempozyumu düzenlendi

Vali Aziz Yıldırım: -"Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bundan 100 yıl önce 23 Nisan 1920 tarihinde meclisimiz açılarak İstiklal harbi yürütülmüş ve işgal altında ki topraklarımız yeniden özgürlüğüne kavuşturulmuştur. İstiklal mücadelesinin sürdüğü en zor, en muhranlı günlerde kurulan TBMM milli birliğimizin, milli egemenliğimizin en somut tecelligahı olmuştur"

Yeniakit Publisher
2020-12-25 18:22:43 -
Tekirdağ'da "TBMM'nin 100. yılında Milli Egemenlik ve Demokrasi" sempozyumu düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un himayelerinde TBMM'nin 100. Yılında Milli Egemenlik ve Demokrasi sempozyumu düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) konferans salonunda düzenlenen sempozumda konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, TBMM'nin kuruluşunun Türkiye tarihinde önemli bir yeri olduğunu söyledi.

TBMM'nin "gazi meclis" olduğunun altını çizen Vali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ordularımızın dağıtıldığı, garbın afakının çelik zırhlı duvarlarla sarıldığı Türk milletinin ufak bir kara parçasına sıkıştırılarak yok edilmek, hatta sömürülmek istendiği bir dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bundan 100 yıl önce 23 Nisan 1920'de Meclisimiz açılarak İstiklal harbi yürütülmüş ve işgal altında ki topraklarımız yeniden özgürlüğüne kavuşturulmuştur. İstiklal mücadelesinin sürdüğü en zor, en muhranlı günlerde kurulan TBMM milli birliğimizin, milli egemenliğimizin en somut tecelligahı olmuştur."

Türk milletinin İstiklal Harbi döneminde iradesini göstererek ortak duygu, ortak düşünce ve kader birliği yaparak zilleti ve esareti kabul etmediğini, bağımsız demokratik Türkiye'nin hatta daha sonra ilan edilecek Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin TBMM'de atıldığını ifade eden Yıldırım, Meclis ile Türk milleti varlığını, kaderi üzerindeki hakimiyetini resmen ilan ettiğini dile getirdi.

Sempozyuma video konferans üzerinden bağlanan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin de Türk tarihinin çok kapsamlı bir tarihi olduğunu aktardı.

Çetin, kurum olarak yaptıkları önemli çalışmalarla tarihi olayları ve yıl dönümlerini hatırlatmaya çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yakın tarihimize baktığımız zaman 1914-23 döneminin çok önemli bir dönüm noktası olduğunu biliyoruz. 2019'da itibaren 2023'e kadar her gün belki bir kurumumuzun kuruluşunu kutlayacağız. 1920'de Meclisimiz açıldığı zaman hem ordu karargahı, hem bakanlar kurulu hepsinin yürütüldüğü önemli bir yerdi.

Memleketimiz işgal atındaydı komutanlara bir telgraf gönderildi ve bütün kararların meclis tarafından alınacağı bildirildi. Biz aynı zamanda meclisimizin 100. yılını kutlarken demokrasi geleneğimizinde yüksek seviyelere geldiğini görüyoruz."

NKÜ rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ise TBMM'nin açılışıyla Türk demokrasi tarihinin önemli dönüm noktalarından birisini teşkil etttiğini belirtti.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de birer konuşma yaptı.


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