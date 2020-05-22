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Tekirdağ'da sosyal mesafe ihlali yapan yolcu minibüsünün sürücüsüne para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-22 12:13:33 -
Tekirdağ'da sosyal mesafe ihlali yapan yolcu minibüsünün sürücüsüne para cezası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal eden yolcu minibüsünün sürücüsüne 3 bin 150 lira ceza yazıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tedbirler kapsamında taksi ve yolcu minibüslerinde denetimlerde bulundu.

Kontrollerde yolcu taşıma kapasitesinin üzerine çıkarak sosyal mesafe kuralını ihlal eden minibüs sürücüsüne 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Kontrollerin sürdüğü bildirildi.

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