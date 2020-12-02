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Aktüel Tekirdağ'da semt pazarında HES kodu kontrolü başladı
Aktüel

Tekirdağ'da semt pazarında HES kodu kontrolü başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:00:18 -
Tekirdağ'da semt pazarında HES kodu kontrolü başladı

TEKİRDAĞ (AA) - İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında, vatandaşların toplu halde bulunduğu alanlarda Hayat Eve Sığar (HES) kodunun kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, semt pazarında HES kodu kontrolü yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'la mücadele kapsamında salgının artmasını engellemek adına çalışmalar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi, ilçe genelinde düzenli olarak yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri ve semt pazarları gibi alanlarda HES kodu denetimlerine başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan semt pazarında esnaf ve vatandaşlara yönelik HES kodu denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler ayrıca denetim esnasında esnaf ve vatandaşlar arasında sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda kontroller yaptı.

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