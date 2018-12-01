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Tekirdağ'da şarap fabrikasına 'vergi kaçakçılığı' operasyonu

Tekirdağ'da bir şarap fabrikasına düzenlenen vergi kaçakçılığı operasyonunda üzerinde daha önce kullanılmış başlık takılı bin 197 şişe şarap ele geçirildi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 18:29
Tekirdağ'da şarap fabrikasına 'vergi kaçakçılığı' operasyonu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde vergi harcı yatırılarak alınan bandrollü başlıkları piyasadan toplayıp, şarap şişelerinde kullanarak vergi kaçırdığı iddiasıyla bir işletmeye düzenlenen operasyonda, üzerinde daha önce kullanılmış başlık takılı bin 197 şişe şarap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şarap üreten bir işletmenin Tütün ve Alkol Piyasası Denetleme Kurumu'na (TAPDK) yatırılan vergi harcıyla alınan bandrolün basılı olduğu başlıkların piyasadan toplanarak defalarca kullanıldığı ihbarı üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Jandarma KOM ekipleri, teknik ve fiziki takibi sonucu firmaya şarapların sevkiyatını yapan 59 SK 148 plakalı kamyoneti durdurdu. Yapılan inceleme sonucu daha önce kullanılan başlıkların takılı olduğu bin 917 şişe şarap ele geçirildi. 

Şaraplara el konulurken, olay yerine Tekirdağ Vergi Dairesi'nden de personel talep edildi. Soruşturmanın hem adli hem de vergi yönüyle detaylı bir şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 18:29
  1. Tekirdağ
  2. Şarköy
  3. vergi kaçakçılığı
  4. operasyon
  5. Şarap fabrikası

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