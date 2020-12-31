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Aktüel Tekirdağ'da plakasız 21 eski otomobil ve 31 araç ruhsatı ele geçirildi
Aktüel

Tekirdağ'da plakasız 21 eski otomobil ve 31 araç ruhsatı ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-31 15:04:17 -
Tekirdağ'da plakasız 21 eski otomobil ve 31 araç ruhsatı ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde polis ekiplerince, oto alım satımı yapılan bir iş yerinin önünde plakasız 21 eski otomobil ile çeşitli isimler üzerine düzenlenmiş 31 araç ruhsatı tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kahya Mahallesi'nde oto alım satımı yapılan bir iş yerinin önünde ve çevresinde inceleme yaptı.

İncelemede farklı marka ve modellerde plakasız 21 eski otomobil, çeşitli isimler üzerine düzenlenmiş 31 araç ruhsatı, farklı marka ve modellerde 27 araç motoru, ikisi yabancı uyruklu 3 kişi adına düzenlenmiş pasaport ve farklı isimler üzerine düzenlenmiş 14 araç plakası belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iş yerinin ruhsat sahibi Ö.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İş yerinin işletmecisi C.K'nin ise oto hırsızlığından cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi.

Ele geçirilen plaka ve ruhsatların incelendiği belirtildi. Söz konusu adreste bulunan araçların trafikte olması gerekirken parçalanarak parçalarının satıldığı tespit edildi.​​​​​​​​​​​​​​

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