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Aktüel

Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-02 21:34:47 -
Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Nedim Gündoğdu'nun kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Küçük Sanayi Sitesi girişinde, M.İ. idaresindeki 22 AAU 831 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Gündoğdu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan ve kazada yaralanan Ahmet Kubilay, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü M.İ, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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