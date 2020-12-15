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Aktüel Tekirdağ'da otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı
Aktüel

Tekirdağ'da otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 13:31:26 -
Tekirdağ'da otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uygulama noktasında durdurulan araçta 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapmayı planlayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçede uygulama noktasında durdurulan otomobilde, poşette 1 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 605 lira para ele geçirdi.

Araçtaki M.G. ve R.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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