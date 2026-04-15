Tekirdağ’da otomobil dereye uçtu! Yaralanan olmadı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye düştü. Gece saatlerinde yaşanan kazada sürücü araçtan yara almadan çıkarken, otomobilde maddi hasar oluştu.
Olay, gece saatlerinde Silahtarağa Mahallesi Kumluca Dere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, F.A.’nın kullandığı otomobil, yokuş aşağı seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sürücü kaza sonrası araçtan yara almadan çıktı. Şoke eden kazada araçta maddi hasar meydana geldi.
Ekiplerin yaptığı kontrollerin ardından dereye düşen otomobil, çekici vasıtasıyla kurtarıldı.