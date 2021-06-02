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Ekonomi Tekirdağ’da mülkiyeti Hazineye ait araç ve taşınmazlar satılacak
Ekonomi

Tekirdağ’da mülkiyeti Hazineye ait araç ve taşınmazlar satılacak

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü), 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre (açık teklif usulü) ile mülkiyeti hazineye ait taşınmaz ve araçların satışı için ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 15:13:00 -
Tekirdağ’da mülkiyeti Hazineye ait araç ve taşınmazlar satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre taşınmazlar ve araçların satış ihalesi 16.06.2021 günü saat 10:30’da Hürriyet  Mahallesi Müjgan Kalelioğlu Caddesi No: 20 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ adresindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 4.Katında Konferans Salonunda teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacak. İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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