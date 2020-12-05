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Aktüel Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-05 10:41:41 -
Tekirdağ'da kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Üzgün, "yaşam" kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin çektiği "Kısıtlamalar Sonrası İlk Cuma" fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucize’nin Adı Ayda" fotoğrafını beğenen Üzgün, "spor" kategorisinde de Mustafa Öztürk'ün çektiği "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" karesini seçti.

Üzgün, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu ise "haber" kategorisinde Houssam Shbaro imzasını taşıyan "Lübnan'da Patlama" fotoğrafına oy verdi.

"Yaşam" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği "Haliç’te Gökkuşağı" fotoğrafını seçen Hacıoğlu, "spor" kategorisinde tercihini Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" karesi için kullandı.

Hacıoğlu, bu kadar güzel fotoğraf içinden seçim yapmanın zor olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.


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