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Aktüel Tekirdağ'da kumar oynayan 26 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza uygulandı
Aktüel

Tekirdağ'da kumar oynayan 26 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 13:16:04 -
Tekirdağ'da kumar oynayan 26 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza uygulandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 26 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 81 bin 900 lira ceza verildi.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında kahvehane sahibinin de bulunduğu 26 kişinin sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadığı belirlendi.

Bu kişilere toplam 81 bin 900 lira ceza uygulandı.


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