Tekirdağ'da korkutan fabrika yangını

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi'nde bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan siyah dumanların yükseldiği görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Yangında fabrikasın çatı kısmında hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.