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Aktüel

Tekirdağ'da kıraathanede kumar oynayan 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-06-08 11:44:42 -
Tekirdağ'da kıraathanede kumar oynayan 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza

TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde kıraathanede kumar oynadıkları gerekçesiyle 3 kişiye 9 bin 450 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski-Orta Cami Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bu iş yerine baskın düzenleyen ekipler, 3 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Kumar oynadığı ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.




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