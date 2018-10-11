Tekirdağ’da karısını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

Olay bu sabah Tekirdağ’ın Saray ilçesi Ayaspaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 çocuk annesi 33 yaşındaki Şeyda A. boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşadığı kocasıyla işe gittiği sırada sokak ortasında karşılaştı. Tehdit ve saldırılara maruz kalan kadın ardından bıçaklanarak sokak ortasında kanlar içinde yerlere yığıldı. Kadını bıçaklayan Hakan A.'nın polisi arayarak, “ben karımı öldürdüm gelin beni alın” dedikten sonra olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışmalara başladı.



Olayı öğrenen çocuklar ise olay yerine gelerek annelerini sokak ortasında kanlar içinde görünce sinir krizleri geçirdi. Annesinin babası tarafından öldürdüğünü duyan en büyük kızının haykırışları yürek burktu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.