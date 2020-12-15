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Aktüel Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi TESKİ'ye girişte yakalandı
Aktüel

Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi TESKİ'ye girişte yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 13:16:25 -
Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi TESKİ'ye girişte yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresine (TESKİ) girişte tespit edilerek yurda yerleştirildi.

Cedit Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan TESKİ görevlileri, kuruma girişte vatandaşlara Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yaptı.

Vatandaşlardan R.Ö'nün kontrolünü yapan görevliler, bu kişinin karantinada olması gerektiğini tespit edince durumu ekiplere bildirdi.

Ekipler tarafından yurda götürülen R.Ö. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan soruşturma başlatıldı.

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