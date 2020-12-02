  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi adliyeye girişte yakalandı
Aktüel

Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi adliyeye girişte yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:45:14 -
Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi adliyeye girişte yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde karantinada olması gereken bir kişi, adliyeye girişte tespit edilerek evine gönderildi.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında, vatandaşların toplu halde bulunduğu alanlarda Hayat Eve Sığar (HES) kodunun kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından Çerkezköy Adliyesi girişinde ekiplerce kontroller yapılmaya devam ediliyor.

Adliyeye girmeye çalışan B.K'ye ekipler tarafından HES kodu kontrolü yapıldı.

Sorguda "riskli ve izlem var" uyarısını gören ekipler, B.K'yi gerekli karantina süresini tamamlaması amacıyla ikametine götürdü.

Karantina sürecinde olmasından dolayı ifadesi alınamayan B.K. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin'den Türkiye hamlesi! Dev yatırımla geliyorlar
Ekonomi

Çin'den Türkiye hamlesi! Dev yatırımla geliyorlar

Çin, Türkiye'ye yatırım yapmak için harekete geçiyor. Asya ülkesi yakın zamanda Türkiye'den dev bir arazi alacak.
Mehmet Metiner görevinden ayrıldı
Gündem

Mehmet Metiner görevinden ayrıldı

AK Partili eski vekil Mehmet Metiner, Star gazetesinden ayrıldığını açıkladı.
Fatih Altaylı'dan tepki çeken sözler! Açık açık hedef gösterdi
Gündem

Fatih Altaylı'dan tepki çeken sözler! Açık açık hedef gösterdi

Suriye'deki savaştan kaçarak sığınan Suriyelilere yönelik bazı kurum ve kişiler tarafından algı kampanyası sürüyor. Son olarak Fatih Altaylı..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay