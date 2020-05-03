Tekirdağ'da karantina süresi dolan 35 kişi evlerine gönderildi
TEKİRDAĞ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yunanistan'dan getirilerek Tekirdağ'da yurtlarda karantinada tutulan 35 kişi tahliye edildi.
Türkiye'ye 19 Nisan'da giriş yapan 35 kişi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile üniversite bünyesindeki yurtlara yerleştirilerek karantina altına alınmıştı.
Hastane ve yurtta 14 gün gözlem altında tutulanların karantina süresi doldu.
Sağlık kontrollerinde koronavirüsle ilgili bulguya rastlanmayan vatandaşlar evlerine gönderildi.