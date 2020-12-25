Tekirdağ'da kamyonun çarptığı yaya öldü
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Yüksel Ç'nin kullandığı 22 UE 481 plakalı kamyon, İstanbul-Tekirdağ kara yolunun 28. kilometresinde yol kenarında bekleyen Salih Tütünen'e (49) çarparak su kanalına devrildi.
Tütünen, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tütünen'in cesedi Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü Yüksel Ç. gözaltına alındı.