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Aktüel Tekirdağ'da jandarmadan yaralı köpeğe şefkat eli
Aktüel

Tekirdağ'da jandarmadan yaralı köpeğe şefkat eli

Yeniakit Publisher
2020-12-07 15:13:27 -
Tekirdağ'da jandarmadan yaralı köpeğe şefkat eli

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan köpek, jandarma ekiplerince hayvan barınağına teslim edildi.

Yalıbolu Organize Sanayi Bölgesi'nde yola aniden atlayan sokak köpeğine yoldan geçen bir otomobil çarptı.

Kazada yaralandığı için hareket edemeyen köpeğe, ilk müdahaleyi Çerkezköy Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptı.

Ekip arabasına konulan köpek, tedavi için Çerkezköy Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Köpeğin tedavisi sürüyor.

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