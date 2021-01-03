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Aktüel Tekirdağ'da işçi servislerinin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı
Aktüel

Tekirdağ'da işçi servislerinin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 10:14:50 -
Tekirdağ'da işçi servislerinin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 2 işçi servisinin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.B. idaresindeki 59 S 9127 plakalı midibüs, Ulaş Mahallesi Ergene-Edirne yolu ışıklı kavşakta Ş.A'nın kullandığı 59 S 1838 plakalı midibüs çarpıştı.

Kazada, iki servis içerisinde bulunan ve tekstil fabrikasına mesaiye giden 19 işçi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Çorlu ilçesindeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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