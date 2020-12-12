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Aktüel Tekirdağ'da işçi servisi devrildi: 8 yaralı
Aktüel

Tekirdağ'da işçi servisi devrildi: 8 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 09:00:33 -
Tekirdağ'da işçi servisi devrildi: 8 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde işçi servisi minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki bir fabrikadan aldığı işçileri Malkara ilçesine getiren Yaşar Durmuş yönetimindeki işçi servisi minibüsü, Davuteli Mahallesi bağlantı yolunda devrildi.

Kazada, şoför Durmuş ile minibüste bulunan Hüseyin Çakıcı, Yaşar Yılan, Coşkun Uzun, Recep Meriç, Murat Keleş, Gurbet Budak ve Özgür Bahçeli yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslara alınarak Uzunköprü ile Malkara devlet hastanelerine kaldırıldı.


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