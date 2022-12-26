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Yerel Tekirdağ’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Yerel

Tekirdağ’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 09:11:00 -
Tekirdağ’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Yakuplu Mahallesi at çiftliği mevkiinde meydana gelen kazada, Çorlu istikametine seyreden Mesut Güçlü idaresindeki otomobil ile şerit değiştirerek tarla yoluna sapmaya çalışan İsmail Akıncı yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası sürücülerin yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan Recep Bayram yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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