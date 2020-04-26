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Tekirdağ'da esrarengiz ışık kümeleri yine görüldü

Tekirdağ’da dün gece gökyüzünde görülen esrarengiz sıralı ışıklar bu gece de görüntülendi.

2020-04-26 23:05:00 -
Tekirdağ'da esrarengiz ışık kümeleri yine görüldü

Dün gece Kırklareli’nin Lüleburgaz ve Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gökyüzünde görülen çok sayıda sıralı ışık vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlenmişti. Bu akşam saat 21.30’dan sonra gökyüzünü seyreden vatandaşlar, yine benzer görüntülere tanık oldu.

Malkara’nın Deveci Mahallesi’nde evinin önünde yıldızları seyreden Gökhan Maden ve Umut Zambak, gökyüzünde gördükleri sıralı ışıkları şaşkınlık içinde izledi.

Sıralı ışıklar hakkında yorum yapanlar, Starlink uyduları olduğunu ileri sürüyor.

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