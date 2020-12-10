Tekirdağ'da doktora tehdit ve hakarette bulunduğu öne sürülen kişi hakkında suç duyurusu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor, hakaret ve tehdit iddiasıyla bir kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Genel cerrahi asistan doktoru Berkay Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, odasına giren ve sırası gelmeden kendi işlemlerinin yapılmasını isteyen S.I'nın tehdit ve hakaretine maruz kaldığını söyledi.

Sırası gelince işlem yapacağını söylemesi üzerine bu kişinin hakaret ve tehdit ettiğini iddia eden Yücel, bunun üzerine güvenlik görevlilerinin S.I'yı hastaneden çıkardığını dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının bu tür olaylarla karşılaşmasının üzücü olduğunu vurgulayan Yücel, şöyle konuştu:

"Randevusuz hastalara yardımcı olmak için onları alıyordum. O sırada muayene ettiğim bir hasta vardı. Kapı çaldı içeriye tanımadığım, ismini sonradan öğrendiğim bir beyefendi girdi. 'Yatacağım benden kan alacaksın. Yatışımı yapacaksın' gibi sert cümleler sarf edince, ben de içeride hastam olduğunu, sırasını beklemesi gerektiğini anlattım. Bunun üzerine olaylar videoda göründüğü gibi bir hal aldı. Olay yargıya intikal etti. Ben gerekli adli süreç için polise ifademi de verdim. Kendisi dışarıya çıktıktan sonra koşarak tekrar içeriye girmeye çalıştı, vurmaya çalıştı. Ben de kendimi polikliniğe kilitledim. Ben de bir saldırı şiddetinin mağduru oldum maalesef."

Sağlık çalışanlarının salgın sürecince fedakarca mücadele ettiğini anlatan Yücel, "Pandemi süreci bizim için çok zorlu geçiyor. Bu süreçte randevu sayılarımızı düşürüp, ona rağmen randevusuz hasta bakmaya çalışıyoruz. Yardımcı olmak istediğimiz hasta geliyor ama aradan böyle maalesef bilinçsizce davranan vatandaşlar da çıkıyor." diye konuştu.

